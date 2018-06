Cilic salva match point, bate Djokovic e é campeão em Queen’s

Com uma grande virada, o croata Marin Cilic derrubou o sérvio Novak Djokovic neste domingo e conquistou o título do Torneio de Queen’s, em Londres. Às vésperas de Wimbledon, o atual vice-campeão do tradicional Grand Slam mostrou força na grama ao salvar um match point antes de fechar o jogo pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/4) e 6/3, em quase três horas de duelo.

Cilic iniciou a busca pelo seu segundo título em Queen’s (o primeiro foi em 2012), após ser vice no ano passado e também em 2013, ao salvar um match point no final do segundo set. A partir dali, impôs a sua reação em quadra e superou o ex-número 1 do mundo, atual 22º do ranking.

O croata e o sérvio fizeram uma final equilibrado do início ao fim. No primeiro set, Djokovic levou a melhor ao faturar uma quebra sobre Cilic, que chegou a ter seis break points, sem aproveitar suas chances.

No segundo, Djokovic não teve o serviço ameaçado enquanto o rival salvou três breaks. No tie-break, o sérvio desperdiçou um match point e Cilic não desperdiçou sua oportunidade e empatar o duelo.

Mais confiante, o tenista da Croácia cresceu em quadra e sequer teve o serviço sob ameaça. E ainda fez pressão sobre Djokovic, que acabou sofrendo a quebra no oitavo game. Na sequência, Cilic confirmou seu serviço e garantiu a conquista, a primeira do ano e a 18ª na carreira.

Com o título, o croata vai subir uma posição no ranking e aparecer em 5º lugar a partir desta segunda-feira. Djokovic, mesmo com o revés na final, vai conquistar cinco colocações e figurar em 17º.