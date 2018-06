Cilic bate Fognini em 5 sets e encara Del Potro nas quartas em Paris

Os confrontos das quartas de final da chave masculina de Roland Garros foram definidos nesta segunda-feira. O croata Marin Cilic e o argentino Juan Martín del Potro garantiram suas vagas e vão se enfrentar em busca da semifinal, provavelmente na quarta, no saibro de Paris.

Terceiro cabeça de chave, Cilic foi quem mais sofreu para vencer nesta segunda. Em grande duelo contra o italiano Fabio Fognini, ele precisou jogar cinco sets para vencer em 3h37min de jogo. Vice-campeão do Aberto da Austrália, o croata venceu por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/1, 3/6, 6/7 (4/7) e 6/3.

Favorito, Cilic começou melhor ao vencer o set inicial. Na sequência, teve facilidade para fechar a segunda parcial. Fognini, por sua vez, demonstrava irritação com seus erros e chegou a receber atendimento médico em quadra.

Quando parecia que a derrota era inevitável, o italiano reagiu na partida e venceu os dois sets seguintes. Mas não conseguiu manter o ritmo na quinta parcial, quando Cilic recuperou o domínio e confirmou a vitória. Com o resultado, ele vai no mínimo repetir a campanha do ano passado, quando caiu nas quartas.

Na sequência, o atual número quatro do mundo vai enfrentar Del Potro, atual sexto colocado do ranking. Para voltar às quartas de Roland Garros, o que não acontecia desde 2012, o argentino despachou o norte-americano John Isner, nono cabeça de chave, por triplo 6/4.

Del Potro se destacou diante do forte saque do rival ao mostrar maior precisão. Foram apenas 14 erros não forçados, contra 42 do rival. O argentino se impôs em quadra ao faturar três quebras, em sete oportunidades. Isner, por sua vez, não conseguiu aproveitar nenhuma das duas chances cedidas por Del Potro.

Com o resultado, o argentino vem ganhando embalo na competição mesmo após virar dúvida antes do início do Grand Slam francês, em razão de uma lesão muscular na perna esquerda. O vencedor do duelo entre Del Potro e Cilic poderá cruzar com o espanhol Rafael Nadal, principal favorito ao título, na semifinal.

BRASILEIRO – Marcelo Demoliner se despediu de Roland Garros nesta segunda-feira ao ser eliminado também na chave mista. Ele e a espanhola Maria José Martínez Sánchez perderam para a eslovena Katarina Srebotnik e o mexicano Santiago Gonzalez por 7/6 (7/3), 2/6 e 10/7, pelas quartas de final. Demoliner já havia caído na chave de duplas masculinas.