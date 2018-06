Ciclistas de Americana sobem ao pódio da Copa Média Paulista

Três ciclistas de Americana subiram ao pódio em três categorias diferentes da 6ª etapa da Copa Média Paulista de Ciclismo, realizada em Mogi Guaçu no domingo (17).

O atleta Leonardo José Pontello Mercadante, competindo em uma categoria superior a sua, conquistou o segundo lugar na categoria Juvenil. A ciclista Simone Pontello também subiu ao pódio e conquistou o sétimo lugar na categoria Elite Feminina, enquanto Guilherme Burger ficou na nona posição da categoria Sênior. Foto: Divulgação

“Ficamos muito contentes com o resultado de todos os atletas e agora vamos nos preparar para as próximas etapas”, comentou o professor de ciclismo, Estevam Mancini. Os ciclistas fazem parte da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura.

A próxima competição ainda não tem local para acontecer, mas deve ser realizada em agosto, após os jogos da Copa do Mundo da Rússia 2018.

ESCOLINHA

A escolinha de ciclismo de Americana está com vagas abertas para aulas gratuitas. As aulas ocorrem no velódromo municipal às segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h30 e das 15h30 às 17h. Os interessados devem ter entre 7 a 18 anos. Para se inscrever, não é necessário ter bicicleta especial de bicicross e, caso o aluno não tenha capacete, a escolinha tem disponível algumas unidades para empréstimo. A pista fica localizada na Rua Jaime Gabriel dos Santos, 300, Chácara Machadinho.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.