Ciclistas da RPT sobem ao pódio do 24h Brasil Ride

Dois ciclistas da RPT (Região do Polo Têxtil) conseguiram resultados expressivos na disputa do 24h Séries Brasil Ride de Moutain Bike, disputado em Botucatu (SP), nos dias 30 e 31 de março. Marcelo Brito, de Americana, e Rodrigo Laizo, de Santa Bárbara d’Oeste, foram vice-campeões nas categorias PNE (Portadores de Necessidades Especiais) e Open Solo, respectivamente.

Para Brito, de 40 anos, que foi terceiro colocado na mesma prova em 2018, além da melhora no desempenho, subindo uma posição no pódio, as condições climáticas também favoreceram a disputa neste ano. “Estava mais fácil que no ano passado, devido à chuva, que deu uma amenizada na poeira, tirou um pouco das pedras do trajeto”, explicou. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Enquanto isso, Laizo, que tem 35 anos, destacou o alto nível da prova, na qual foi o quarto colocado na edição anterior, afirmando que, apesar de ter ficado no segundo lugar desta vez, acredita que é possível evoluir para a disputa do Mundial Brasil Ride, que será realizado nos dias 27 e 28 de julho, na cidade de Costa Rica (MS).

“É uma das competições mais duras do País, pelo nível de exigência técnica. Fui bem, mas dá para melhorar para o Mundial”, destacou o ciclista.

Após a competição em Botucatu, a dupla segue em preparação para a disputa do Mundial através de treinos e participações em provas em cidades do interior de São Paulo, com competições programadas nas próximas semanas em São Pedro, São Carlos e Pirassununga, entre outros municípios.

“A gente sempre cria uma expectativa boa. Tem 22 atletas na PNE e, destes, cinco são paratletas. Sem contar que são pessoas do mundo inteiro participando”, enfatizou Brito.

Apoio

Um dos problemas enfrentados pelos dois é a falta de patrocínio na modalidade, visto que as provas têm altos custos em função dos equipamentos, da própria equipe, deslocamento, alimentação, hospedagem e outras despesas.

“A maior dificuldade é o apoio, pois os gastos são altos. Se a gente conseguisse um apoio em transporte e alimentação, já ajudaria bastante”, finalizou Laizo, que destaca a Xtreme Racing Team Versatronic, equipe da qual recebeu apoio para inscrições nas últimas competições.