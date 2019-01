Ciclista de Americana vence prova e se torna ‘rainha da montanha’

A ciclista Julia Alves, da equipe ABC (Americana Bicicross Clube), voltou a ser, neste domingo, a rainha da montanha de São Roque. Ela retomou a “coroa” ao tornar-se tetracampeã da Copa América de Downhill, competição de mountain bike transmitida pela TV Globo.

Natural de Londrina (PR), a atleta de 22 anos sobrou na final. Julia completou os 600 metros de descida em 58s111, numa velocidade média de 37,17 km/h. Quando ela cruzou a linha de chegada, as outras competidoras ainda nem apareciam na tela.

A experiência dela na modalidade BMX, também chamada de bicicross, serviu como ajuda no torneio, segundo Julia.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

No BMX, os pilotos competem em uma pista circular com pontos de desnível, propícios para saltos. No downhill, o objetivo é descer um percurso de obstáculos no menor tempo possível. “Os obstáculos são de salto. Então quem salta tem mais vantagem. Quem não salta fica um pouco atrás. E, como o BMX dá isso para o atleta, de ter técnica de salto, eu me destaquei nesse lance, de salto e velocidade”, explicou Julia.

Ela já havia conquistado o título em 2014, 2015 e 2016. Após dois anos fora do topo, a ciclista conseguiu o empurrão que precisava para a sequência da carreira. “Nos três primeiros anos, eu conquistei. Queria continuar conquistando. Aí tive alguns problemas e, em dois anos, não consegui. E voltar agora, ter essa vitória, foi uma realização que eu estava precisando para dar um impulso a mais para a minha carreira, tanto no downhill como no BMX”, afirmou.

Julia representou o ABC de 2013 a 2016, mas depois passou por outras equipes. Neste ano, a londrinense voltou ao grupo americanense para competir. “Quando eu saí, eu não queria muito sair. Eu queria continuar, mas deu um problema e tive que sair. Mas a minha vontade foi sempre continuar aqui. Quando fiquei sabendo que poderia ter essa possibilidade de novo, fiquei muito feliz”, comentou.

Nesse retorno, a atleta traça como meta a classificação aos Jogos Olímpicos de 2020, que vão acontecer em Tóquio, no Japão.