Chuva adia estreia de Thiago Monteiro no Torneio de Munique para terça-feira

Atual tenista número 1 do Brasil, Thiago Monteiro teve a sua estreia contra o alemão Jan-Lennard Struff no Torneio de Munique adiada desta segunda-feira para terça. O duelo precisou mudar de data por causa da chuva que atrapalhou a programação do primeiro dia de disputas da chave principal do ATP 250 realizado em quadras de saibro na Alemanha.

Hoje na 111ª posição do ranking mundial, Monteiro precisou jogar o qualifying da competição e conseguiu entrar na chave ao ganhar duas partidas no final de semana. Primeiro passou pelo espanhol Albert Ramos-Viñolas, no sábado, e depois eliminou no domingo o russo Andrei Rublev, no domingo.

Caso vença Struff, atual 48º colocado da ATP, o brasileiro já sabe quem encararia em um eventual duelo de segunda rodada em Munique. Trata-se do húngaro Marton Fucsovics, oitavo cabeça de chave e 35º tenista do mundo, que antes da paralisação motivada pela chuva superou nesta segunda-feira o italiano Lorenzo Sonego por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 7/6 (10/8).

A partida entre Monteiro e Struff está programada para começar por volta das 7h30 (de Brasília) desta terça-feira. O alemão vem embalado por uma boa campanha no Torneio de Barcelona, ATP 500 realizado na semana passada, quando desbancou o favoritismo do belga David Goffin e do grego Stefanos Tsitsipas antes de ser eliminado pelo espanhol Rafael Nadal apenas nas quartas de final.

Por causa da chuva, apenas dois jogos da chave de simples foram realizados nesta segunda-feira. Além do duelo envolvendo Struff, na abertura da programação o japonês Taro Daniel estreou com vitória por duplo 6/4 sobre o francês Ugo Humbert. O próximo rival do tenista asiático será o ganhador do confronto entre o argentino Guido Pella e o alemão Mischa Zverev, que foi reprogramado de segunda para terça-feira.

ESTORIL – Outro ATP 250 em quadras de saibro que teve o início das disputas de sua chave principal nesta segunda-feira foi o Torneio de Estoril, em Portugal. Em uma das partidas do dia, o argentino Guido Andreozzi superou o boliviano Hugo Dellien por duplo 6/3 e se credenciou para ser o rival de estreia do grego Stefanos Tsitsipas, principal favorito ao título e atual décimo colocado do ranking, que abrirá campanha direto na segunda rodada.

Já o norte-americano Reilly Opelka passou pelo português Pedro Sousa com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4 e será o primeiro adversário do francês Gael Monfils, terceiro cabeça de chave, também em confronto válido pela segunda rodada. Nesta mesma fase se garantiram nesta segunda-feira o português João Domingues, que eliminou o australiano Alex de Minaur, sexto pré-classificado, e o japonês Yoshihito Nishioka, este algoz de Mackenzie McDonald, dos Estados Unidos.