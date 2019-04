CBJ convoca seleção para o Campeonato Pan-Americano de Judô

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou nesta quinta-feira a lista de atletas convocados para disputar o Campeonato Pan-Americano, que vai ser disputado de 26 a 28 de abril, em Lima. O torneio é importante, pois vale pontos para o ranking que determinará os participantes dos Jogos Pan-Americanos, que também vão ocorrer na capital do Peru.

A equipe do Pan-Americano será formada por Nathália Brígida (48kg), Larissa Pimenta (52kg), Sarah Menezes (52kg), Rafaela Silva (57kg), Aléxia Castilhos (63kg), Maria Portela (70kg), Mayra Aguiar (78kg), Maria Suelen Altheman (+78kg), Beatriz Souza (+78kg), Eric Takabatake (60kg), Daniel Cargnin (66kg), David Lima (73kg), Lincoln Neves (73kg), Eduardo Yudy Santos (81kg), Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg), David Moura (+100kg) e Rafael Silva “Baby” (+100kg).

Os pontos conquistados pelos judocas no Pan-Americano serão somados aos obtidos na Copa Pan-Americana, que ocorrerá no Panamá, em 22 e 23 de maio, para definir os garantidos no Pan. Nem todos os judocas que irão ao campeonato têm interesse em participar do Pan, mais podem competir visando o Mundial, que ocorrerá em Tóquio, no período de 25 de agosto a 1 de setembro

A CBJ também fez nesta quinta-feira a convocação para o Grand Slam de Baku, no Azerbaijão, que será de 10 a 12 de maio. Nesse caso, os atletas chamados foram Nathália Brígida (48kg), Gabriela Chibana (48kg), Larissa Pimenta (52kg), Eleudis Valentim (52kg), Rafaela Silva (57kg), Ketleyn Quadros (63kg), Ellen Santana (70kg), Mayra Aguiar (78kg) e Maria Suelen Altheman (+78kg) no feminino, além de Phelipe Pelim (60kg), Felipe Kitadai (60kg), Daniel Cargnin (66kg), Charles Chibana (66kg), David Lima (73kg), Marcelo Contini (73kg), Eduardo Yudy Santos (81kg), Rafael Macedo (90kg) e Rafael Buzacarini (100kg).

“Foi muito importante saber que estou convocada para essas competições, principalmente, pensando a longo prazo em Mundial e Jogos Olímpicos. O Pan-Americano vale o sexto ponto e é muito importante, além de ser uma experiência boa. Eu só disputa um Campeonato Pan-Americano. Então, num ano pré-olímpico, ter a oportunidade de disputar com as meninas da Pan-América que quase não rodam no Circuito Mundial é muito bom”, disse a peso ligeiro Nathália Brígida.

“Vou em busca do meu bicampeonato pan-americano. Ano passado, eu estava voltando de lesão e, por isso, não consegui dar o meu máximo. Agora vou me cuidar para chegar inteiro, buscar o meu judô e fazer meu segundo ouro no Pan”, projeta o meio-médio Eduardo Yudy Santos.