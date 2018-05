Catariano Samba vence 400m com barreiras em Roma com melhor tempo em uma década

Abderrahman Samba foi o grande destaque da etapa de Roma da Diamond League, a quarta da temporada 2018, realizada no Estádio Olímpico. Nesta quinta-feira, o atleta do Catar venceu a disputa dos 400 metros com barreiras com a marca de 47s48, a melhor da prova em uma década.

Samba superou no fim o campeão mundial Karsten Warholm, da Noruega, que ficou na segunda posição, com 47s82. E o seu tempo foi o melhor dos 400m com barreiras desde que o norte-americano Angelo Taylor venceu a prova nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, ao cravar 47s25.

O catariano já tinha o melhor tempo da temporada nessa prova, com 47s57, registrado quando venceu a etapa de abertura da Diamond League, em Doha. A prova desta quinta também contou com a presença do atual campeão olímpico Kerron Clement, dos Estados Unidos, que decepcionou ao ficar apenas na sexta posição.

Também em Roma, o velocista norte-americano Ronnie Baker ganhou a disputa dos 100m com a marca de 9s93, a melhor em 2018 no mundo. O francês Jimmy Vicaut cruzou em segundo lugar, com 10s02, seguido do italiano Filippo Tortu, com 10s04, e do norte-americano Christian Coleman, o quarto colocado, com 10s06.

Em outros eventos, Mariya Lasitskene, da Rússia, faturou sua 40ª vitória consecutiva no salto em altura, com 2,02m, para estender uma invencibilidade que começou quase dois anos atrás. Luvo Manyonga, da África do Sul, superou a melhor marca da temporada no salto em distância, que era dele próprio, ao atingir os 8,58m.

BRASILEIROS – Após sentir um desconforto muscular na panturrilha esquerda durante o aquecimento, Thiago Braz ficou de fora da disputa do salto com vara. O norte-americano Sam Kendricks ganhou disputa com 5,84m. Ele foi seguido pelo polonês Pawel Wajciechowski, com 5,78m, e pelo alemão Raphael Hodzdeppe, com 5,62m.

No lançamento do disco, Andressa Oliveira de Morais foi o sétimo colocado, com 59,31m. A croata Sandra Perkovic, bicampeã olímpica e mundial, venceu com 68,93m, à frente das cubanas Yaimé Pérez, com 66,62m, e Denia Caballero, com 63,48m.