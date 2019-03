Caratecas de Americana trazem 17 medalhas

Em teste para as etapas de abril do Campeonato Paulista de Karatê, a equipe do Instituto Jr. Dias representou Americana no 16° Campeonato Amparense e conquistou 17 medalhas no domingo (17), em Amparo. A competição envolveu 186 caratecas de cidades.

Americana enviou 16 atletas para a disputa, segundo a técnica Izabel Dias, e 11 deles medalharam: foram sete ouros, cinco pratas e cinco bronzes. Destaque para Jenyffer de Castro, primeira no Kumite e segunda no Kata (10 a 11 anos), e Yasmin Guimarães, com os mesmos resultados, só que na categoria até sete anos. Foto: Divulgação

“O resultado foi excelente. É uma competição forte. Todo mundo se preparando para o Paulista, que nos levará ao Brasileiro”, comentou Izabel.

Além delas, Mariana Sofia e Fátima de Oliveira levaram o ouro no Kata e a prata no Kumite. A primeira no enquadramento de 10 a 11 anos, enquanto a segunda no Master.

Ainda subiram ao lugar mais alto do pódio Rafaela dos Santos (até 7 anos) e Nathalia Suellen (Sênior) no Kata, e Cássio Barbosa no Kumite (Sênior).

Confira os resultados:

– Rafael dos Santos: 1º Kata na categoria até 7 anos;

– Jenyffer de Castro: 2º Kata e 1º Kumite na categoria de 10 a 11 anos;

– Nathalia Suellen: 1º Kata e 3º Kumite na categoria sênior;

– Laura dos Santos: 3º Kata na categoria de 10 a 11 anos;

– Yasmim Guimarães: 2º Kata e 1º Kumite na categoria até 7 anos;

– Marina Sofia: 1º Kata e 2º Kumite na categoria de 10 a 11 anos;

– Breno Macêdo: 3º Kata na categoria sênior;

– Leandro Rodrigues: 3º Kumite na categoria de 14 a 15 anos;

– Fátima de Oliveira: 1º Kata e 2º Kumite na categoria master;

– Cássio Barbosa: 1º Kumite na categoria sênior;

– Marcos Vinicius: 3º Kata e 2º Kumite na categoria sênior.