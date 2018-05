Capitã da seleção feminina de vôlei exalta saque em vitória sobre Coreia do Sul

Capitã da seleção brasileira feminina de vôlei, a levantadora Roberta exaltou o desempenho do saque do time nacional na vitória sobre a Coreia do Sul por 3 sets a 1, com parciais de 25/11, 25/14, 31/33 e 25/20, nesta terça-feira, na cidade holandesa de Apeldoorn. As comandadas do técnico José Roberto Guimarães faturaram o sexto triunfo seguido na Liga das Nações.

“Sabíamos que seria um jogo complicado. Começamos bem taticamente e fizemos o que tínhamos estudado com a comissão técnica. Nosso saque foi agressivo nos dois primeiros sets e isso nos ajudou”, disse Roberta, antes de lamentar a queda de rendimento na terceira parcial, quando as sul-coreanas levaram a melhor.

“No terceiro set entramos no jogo delas e cometemos muitos erros. No quarto conseguimos voltar para o jogo com um saque forçado e volume de jogo”, comentou a capitã. A oposta Tandara também lamentou a oscilação. “No terceiro set perdemos algumas oportunidades de fechar a partida, mas nos recuperamos no quarto e conseguimos os três pontos.”

Apesar disso, a maior pontuadora do jogo exaltou o novo triunfo da seleção. “Foi uma vitória muito importante na nossa briga pela classificação para a fase final da Liga das Nações. Conseguimos o sexto resultado positivo contra uma equipe muito difícil de se enfrentar que é a Coreia do Sul”, declarou a responsável por 33 pontos.

As brasileiras voltam à quadra nesta quarta-feira para enfrentar a Polônia às 11h30 (horário de Brasília). “Hoje vamos estudar a Polônia. É um time com um estilo de jogo completamente diferente da Coreia do Sul. Elas têm um bloqueio alto e são uma escola tradicional do voleibol”, projetou Roberta.