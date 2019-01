Calor atrapalha desempenho de atleta de Americana na São Silvestre

O corredor de Americana, Gustavo Pereira, não conseguiu superar sua marca na Corrida Internacional de São Silvestre e ficou abaixo da colocação obtida em 2016, quando terminou a prova em 31º lugar com o tempo de 50min02s.

Mesmo que sua colocação oficial ainda não tenha sido divulgada pela organização, o seu tempo de prova na última segunda-feira – 52 minutos – não o qualificaria para estar entre os 30 primeiros corredores a cruzar a linha de chegada. “Acredito ter ficado entre a 35ª e a 40ª colocação”, disse ao LIBERAL na tarde desta terça-feira, lamentando a posição. “Estava muito calor e não consegui fazer o que queria”. Foto: Arquivo / O Liberal

Embalado pelos bons resultados obtidos ao longo de 2018, Gustavo foi otimista para São Paulo. No mês anterior à corrida, ele treinou forte e se preparou com foco exclusivo na São Silvestre, que acabou sendo vencida pelo etíope Belay Bezabeh. O brasileiro melhor colocado na corrida foi Giovani dos Santos, na oitava colocação.

O corredor de Americana largou no pelotão de elite. O objetivo era conquistar sua melhor posição na principal corrida de rua do País, repetindo o bom desempenho obtido em outras competições. Ter ficado abaixo não o desestimulou. “De forma alguma. Vou seguir em frente”.

O corredor de 28 anos é considerado um dos melhores atletas de rua de Americana. No ano passado, conseguiu resultados importantes em provas expressivas. Ele obteve a quinta colocação geral na Maratona Internacional de Foz do Iguaçu (PR) e na Meia Maratona da Cidade do Rio de Janeiro, subindo ao pódio nas duas ocasiões. Mesmo sem superar sua marca na São Silvestre, o jovem americanense não perde o foco.

Gustavo disse já ter definido o que espera para o ano. Ele disse que vai investir em maratonas e pegar mais pesado nos treinos. Os 120 quilômetros percorridos toda semana serão ampliados para 180 com a rotina de dois treinos diários para estar preparado para as competições que acontecerão ao longo do ano. “Vou seguir trabalhando para conseguir bons resultados”.