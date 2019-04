Bruno Soares vence e vai às quartas em Montecarlo; Marcelo Melo ganha na estreia

O tênis brasileiro continua imbatível no Masters 1000 de Montecarlo. Nesta quarta-feira, os dois principais tenistas do Brasil na atualidade – os mineiros Bruno Soares e Marcelo Melo – venceram os seus jogos pela chave de duplas e seguem vivos no torneio disputado em quadras de saibro no Principado de Mônaco.

Bruno Soares foi o primeiro a entrar em quadra. Junto com o britânico Jamie Murray, seu parceiro habitual, ganhou pela segunda vez em Montecarlo e garantiu um lugar nas quartas de final ao bater a parceria formada pelo croata Ivan Dodig com o francês Edouard Roger-Vasselin.

Cabeças de chave 3, Soares e Murray tiveram uma partida apertadíssima, com dois tie-breaks, por 2 sets a 1 – com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (4/7) e 10 a 8 no match tie-break. Únicos classificados para as quartas de final, eles aguardam quem passar do duelo entre o argentino Diego Schwartzman e o português João Sousa contra o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers.

Na sequência, foi a vez de Marcelo Melo fazer a sua estreia na competição em Mônaco. Na única partida de primeira rodada ainda por jogar, o mineiro e o polonês Lukasz Kubot fizeram valer a condição de cabeças de chave número 2 e derrotoram os espanhóis Marcel Granollers e Marc López por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (10/8) e 6/4.

O próximo desafio de Melo e Kubot será a parceria austríaca formada por Jurgen Melzer e Dominic Thiem, que recebeu um convite da organização e estreou superando o espanhol Fernando Verdasco e o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 0.

Outro tenista brasileiro na disputa é Marcelo Demoliner. O gaúcho, ao lado do russo Daniil Medvedev, ganhou na estreia e entrará em quadra nesta quinta-feira, pelas oitavas de final, contra os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, cabeças de chave número 4.