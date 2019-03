Bruno Soares e Jamie Murray caem na segunda rodada e são eliminados em Miami

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray ainda não engrenaram na temporada de 2019. Neste domingo, a dupla cabeça de chave número 2 do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, foi eliminada na segunda rodada ao ser derrotada pela parceria formada pelo holandês Wesley Koolhof e pelo grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 1 – com parciais de 6/3, 4/6 e 10 a 7 no match tie-break.

Há duas semanas, Soares e Murray caíram logo na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, também nos Estados Unidos, para o veterano indiano Rohan Bopanna e o garoto canadense Denis Shapovalov, repetindo a frustração do ATP 500 de Acapulco, no México, onde também perderam na primeira partida para o sueco Robert Lindstedt e o norte-americano Frances Tiafoe.

Acostumados a fazerem boas campanhas nos torneios em quadras rápidas na América do Norte, nesta época do ano, Soares e Murray deixam os Estados Unidos sem um grande resultado, mas em busca de soluções.

“São três torneios (Acapulco, Indian Wells e Miami) que a gente joga bem. Este ano foi muito abaixo do esperado e longe de termos jogado o nosso melhor. Faz parte. Temos que conversar e tentar entender a razão dessa queda de rendimento e colocar as coisas no lugar. Temos que treinar forte, fazer a preparação para a temporada de saibro que não é a nossa melhor, mas temos que ir com tudo agora. Vamos levantar a cabeça e voltar logo mais em Montecarlo,” analisou o brasileiro.

O Masters 1000 de Montecarlo, no Principado de Mônaco, abre a temporada de saibro da dupla, na semana de 14 de abril.

Em Miami, a esperança de título brasileiro fica com Marcelo Melo. Ele e o polonês Lukasz Kubot enfrentarão o argentino Guido Pella e o português João Sousa, nesta segunda-feira, pelas oitavas de final.