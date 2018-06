Bruninho elogia desempenho da seleção de vôlei em vitória, mas cobra evolução

As três derrotas consecutivas na quarta semana da Liga das Nações ficaram para trás e a seleção brasileira masculina de vôlei estreou nesta sexta-feira com vitória sobre a Austrália, anfitriã da quinta semana da competição. O triunfo, conquistado por 3 sets a 0, em Melbourne, foi elogiado pelo capitão do time nacional, Bruninho.

“Hoje a equipe entrou muito focada. Viemos de um fim de semana ruim, muito abaixo do que esperava, e hoje a defesa funcionou muito melhor, sacamos com agressividade, sabendo alternar e errando pouco, e isso foi colocando pressão no time da Austrália”, destacou.

O time brasileiro apresentou vários pontos positivos na partida, como a atuação do oposto Wallace, que saiu de quadra como maior pontuador, com 16 acertos. O desempenho do ponteiro Lucas Lóh também chamou a atenção, especialmente no ataque, com 12 pontos. No entanto, a seleção, segundo Bruninho, ainda pode e deve melhorar para a sequência do torneio.

“Podemos melhorar no contra-ataque, já que ainda tivemos um pouco abaixo, com alguns erros e precisamos melhorar para o restante desta semana”, cobrou. “Mas valeu demais pela primeira vitória aqui em Melbourne”, completou o levantador.

O Brasil volta à quadra neste sábado, às 7h10 (de Brasília), para enfrentar a Polônia. O último compromisso da fase de classificação será ainda neste sábado, às 23h10, contra a Argentina (rival de duelo que ocorre na manhã de domingo no horário australiano).