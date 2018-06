Brunel vence penúltima etapa da Volvo Ocean Race e embola disputa pelo título

O barco holandês Team Brunel venceu nesta quinta-feira a penúltima etapa da Volvo Ocean Race e embolou a disputa pelo título da competição. O veleiro espanhol da Mapfre terminou em segundo lugar e a embarcação holandesa Akzonobel, da brasileira Martine Grael, completou o pódio.

Com o resultado, agora a liderança da classificação geral está empatada. Brunel e Mapfre dividem a ponta com 65 pontos. O veleiro chinês Dongfeng Race, que fechou em quarto a última perna da disputa, aparece logo atrás, com 64 pontos. A equipe de Martine Grael está em quarto, com 53.

A décima etapa da Volvo Ocean Race aconteceu no trajeto de 1.300 milhas náuticas (2.340 quilômetros) do porto de Cardiff, no País de Gales, até Gotemburgo, na Suécia. A disputa foi marcada pela falta de vento nos primeiros dias.

Os veleiros partiram no domingo e precisaram se afastar do destino final para encontrar correntes de vento mais fortes. O veleiro Mapfre chegou a ocupar a liderança, mas faltando menos de 110 milhas (198 quilômetros) para a chegada o Brunel roubou a ponta e soube administrar a vantagem até o final.

A última etapa da Volvo Ocean Race terá como destino o porto de Haia, na Holanda. A largada está marcada para a próxima quinta-feira. Quatro dias antes haverá a In-Port Race, a regata interna, que não vale como pontuação na classificação geral, mas serve como critério de desempate.