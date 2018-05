Brasileiros conquistam a medalha de bronze na etapa de Eugene da Diamond League

Dois brasileiros brilharam neste sábado na disputa da terceira etapa da Diamond League, disputada na cidade de Eugene, nos Estados Unidos. No arremesso de peso, Darlan Romani garantiu um lugar no pódio ao marcar 21,95 metros, ficando com a medalha de bronze no torneio e o novo recorde sul-americano. No salto triplo, Almir Cunha dos Santos, o Almir Junior, também terminou na terceira colocação com 17,35 metros.

Darlan Romani, atleta do Pinheiros, melhorou em um centímetro o seu recorde anterior, que era 21,94 metros e fora alcançado em Bialostyk, na Polônia, no último dia 20. Agora o brasileiro é o quarto no ranking mundial da prova.

O norte-americano Ryan Crouser, campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016, foi o ganhador com 22,53 metros, novo recorde na Diamond League. A prata foi para o polonês Michal Haratyk, que marcou 21,97 metros – curiosamente na Polônia, no último dia 20, Darlan Romani o superou ao cravar 21,67 metros.

No salto triplo, Almir Junior, na segunda série de saltos, marcou 17,35 metros e, naquele momento, chegou a liderar a classificação da prova. Foi o melhor salto do atleta da Sogipa, de Porto Alegre. No final, garantiu a medalha de bronze, atrás dos norte-americanos Christian Taylor, ganhador com 17,73 metros, e Will Claye, com 17,46 metros.

Outros dois brasileiros disputaram a etapa de Eugene da Diamond League. No salto com vara, Thiago Braz, campeão olímpico em 2016, falhou nas três tentativas de 5,41 metros e deixou a prova sem marcar. O primeiro colocado foi o norte-americano Sam Kendricks, campeão mundial em Londres/2017, com 5,81 metros.

Na milha (1.609 metros), Thiago do Rosário André, que venceu a prova no ano passado com 3min51s99 e foi sétimo na final dos 800 metros no Mundial de 2017, desta vez foi o nono colocado com 3min56s03.