Brasileiro Thiago Wild avança à semifinal do juvenil em Roland Garros

O tenista brasileiro Thiago Wild avançou nesta quinta-feira à semifinal tanto da chave de simples quanto das duplas do juvenil de Roland Garros. Oitavo cabeça de chave em simples, o tenista de 18 anos derrotou o norte-americano Brandon Nakashima pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Foi sua quarta vitória seguida no Grand Slam francês.

“O jogo foi muito bom, com um começo muito intenso. Eu vinha de bons jogos e consegui manter o nível mais alto, com a concentração elevada, algo que venho trabalhando há bastante tempo”, comentou o brasileiro, que já ocupa a 474ª posição do ranking da ATP.

Em busca da final, Wild vai encarar na semifinal o argentino Sebastian Baez, atual número 1 do mundo no juvenil. Curiosamente, o argentino será o seu parceiro na semifinal de duplas. “Será um jogo muito bom, parelho, jogamos muitos torneios de duplas juntos. Nos enfrentamos três vezes, ganhei as duas últimas. Imagino que será uma partida muito dura e longa, mas estou bem preparado”, projetou o juvenil.

Se avançar, Wild tentará o feito inédito de faturar o título de simples do juvenil de Roland Garros. Nenhum brasileiro já conquistou o troféu. Gustavo Kuerten, antes de ser tricampeão, venceu nas duplas como juvenil, ao lado do equatoriano Nicolas Lapenti, em 1994.

Nas duplas, Wild e Baez vão enfrentar o japonês Naoki Tajima e o checo Ondrej Styler. Nesta quinta, o brasileiro e o argentino venceram juntos o italiano Lorenzo Musetti e o holandês Denny Wassermann por 6/3, 1/6 e 10/8. Ambas as semifinais, de simples e de duplas, serão disputadas na sexta-feira.

Nesta edição de Roland Garros, o Brasil contou com cinco representantes nas chaves juvenis, sendo quatro garotos e uma menina. Mateo Reyes foi eliminado na rodada de abertura, Matheus Alves e Gilbert Klier Junior caíram na segunda rodada e João Lucas Reis foi eliminado nas oitavas de final. No feminino, Ana Paula Melilo foi derrotada em sua estreia na chave.