Brasileiro termina em 7º na final do solo em etapa eslovena da ginástica

O brasileiro Renato Oliveira terminou em sétimo lugar na final da prova do solo da etapa eslovena da Copa do Mundo de Ginástica Artística, na cidade de Koper, em disputa realizada neste sábado. Ele somou 13,100 pontos em sua apresentação e acabou ficando distante da luta direta por medalhas.

O ouro deste aparelho foi conquistado pelo japonês Takumi Sato, com 14,950 na contagem dos juízes, enquanto o israelense Artiom Dolgopyat obteve a mesma pontuação, mas precisou se contentar com a prata nos critérios de desempate. O pódio foi completado pelo suíço Benjamin Gischard, com 14,350.

Técnico da seleção brasileira de ginástica artística, Carlos Barbosa destacou que Renato Oliveira poderia ter obtido uma posição melhor neste sábado, mas acabou pagando o preço por cometer uma falha. “Ele teve uma queda, que acabou por prejudicá-lo na nota final”, lamentou o treinador, por meio de declaração reproduzida pelo site oficial da Confederação Brasileira de Ginástica.

Esta prova do solo foi a primeira de duas finais com a presença de um atleta brasileiro nesta etapa da Copa do Mundo na Eslovênia, que começou na última quinta-feira. Neste domingo, Gustavo Polato participará da disputa por medalhas na barra fixa, depois de ter sido o sétimo colocado na etapa classificatória. Esta final está marcada para começar às 11 horas (de Brasília).