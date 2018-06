Brasileiro fatura bronze em etapa eslovena da Copa do Mundo de Ginástica

O brasileiro Gustavo Polato conquistou neste domingo uma medalha de bronze na etapa de Koper da Copa do Mundo de Ginástica Artística, na Eslovênia. Ele obteve o feito ao terminar a prova da barra fixa em terceiro lugar, ficando atrás apenas do japonês Takaaki Sugino, que faturou o ouro, e o dominicano Audrys Reyes, medalhista de prata.

O ginasta brasileiro somou 13,900 pontos em sua apresentação pela contagem dos juízes, enquanto o atleta do Japão somou 14,100 e o competidor da República Dominicana atingiu 14,050 em sua pontuação.

“Esse resultado foi o melhor da minha vida até então. Desde o começo do ano, recebi oportunidades na seleção e trabalhei muito para isso. Na primeira Copa eu falhei, mas na segunda veio a medalha”, comemorou Gustavo Polato, que pela segunda vez disputa uma etapa da Copa do Mundo, assim como o resto do grupo da seleção brasileira presente em Koper – na semana passada, ele, Renato Oliveira, Vinicius Machado e Gabriel Faria também competiram em Osijek, na Croácia.

“Agradeço muito aos meus técnicos, meu clube Pinheiros, ao Marcos (Goto), coordenador de seleções, à CBG (Confederação Brasileira Ginástica), ao Comitê Olímpico (do Brasil) e aos patrocinadores pelo apoio de sempre. Estou muito feliz e agradecido”, reforçou o ginasta brasileiro.

No último sábado, Renato Oliveira terminou em sétimo lugar a final da prova do solo desta etapa eslovena da Copa do Mundo. Já neste domingo, Polato ficou com o bronze após ter avançado na sétima posição na fase classificatória da barra fixa.