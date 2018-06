Brasileiras Josi e Lili avançam às semifinais de etapa chinesa do vôlei de praia

As brasileiras Josi e Lili garantiram na madrugada deste sábado (no horário de Brasília) classificação às semifinais da etapa de Nantong do Circuito Mundial do Vôlei de Praia, evento de duas estrelas do calendário da elite da modalidade, na China.

A dupla nacional seguiu na luta por medalhas da competição ao vencer dois jogos neste dia de confrontos. Primeiro, pelas oitavas de final, Josi e Lili superaram as norte-americanas Thibodeau e Witt por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/19, em 33 minutos. Em seguida, nas quartas de final, elas derrotaram as lituanas Ieva Dumbauskaite e Irina Zobnina por 21/18 e 21/19, em 34 minutos.

Na semifinal, marcada para ocorrer às 22 horas (de Brasília) deste sábado (manhã de domingo na China), as brasileiras terão pela frente as australianas Phoebe Bell e Jessyka Ngauamo. O confronto é inédito entre estas parcerias e a dupla do Brasil ainda está invicta nesta etapa chinesa, com quatro vitórias em quatro jogos.

O outro duelo que valerá uma vaga na decisão, previsto para começar às 23 horas deste sábado, será entre a dupla japonesa Kusano/Take e o time italiano Zuccarelli/Traballi.

“Tivemos um dia muito bom, estávamos bem focadas nos dois jogos e não deixamos nenhum set escapar. No segundo jogo estava chovendo bastante, mas nos adaptamos bem. A temperatura sempre esteve alta, mas hoje a chuva veio forte e não deixamos que atrapalhasse. Espero que na semifinal a gente consiga colocar o mesmo ritmo de jogo que colocamos hoje”, afirmou a capixaba Lili, em declarações reproduzidas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

A etapa de Nantong distribui 400 pontos no ranking da temporada e cerca de R$ 16 mil ao time campeão. O melhor resultado de Josi e Lili neste ano foi um quarto lugar obtido na etapa de Mersin, na Turquia, em evento de nível três estrelas do Circuito Mundial.