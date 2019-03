Brasileiras conquistam índices para disputar o Mundial de Atletismo de Doha

O atletismo do Brasil teve um final de semana de bons resultados. Três atletas conseguiram fazer o índice para disputarem o Mundial de Doha, no Catar, de 27 de setembro a 6 de outubro deste ano, e para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, de 27 de julho a 10 de agosto. São elas: Fernanda Raquel Borges e Andressa de Morais, no lançamento do disco, e Vitória Rosa, nos 100 metros.

Fernanda Borges venceu o lançamento do disco do San Diego State Aztec Track and Field Invitational, disputado no sábado, na cidade de San Diego, nos Estados Unidos. A lançadora conseguiu a marca de 62,76 metros, alcançando os índices para o Pan de Lima (54,30 metros) e para o Mundial (61,20 metros).

Andressa de Morais também se classificou para as duas competições mais importantes do calendário do atletismo em 2019 ao vencer o lançamento do disco, com 62,32 metros, no Torneio Atletismo Paulista, também no sábado, em Bragança Paulista (SP).

Na mesma competição no interior paulista também teve índice para o Pan e par o Mundial entre as velocistas. Vitória Rosa venceu os 100 metros com 11s22 – o índice fixado para o Mundial de Doha é 11s24. Franciela Krasucki ficou em segundo (11s39) e Andressa Moreira Fidelis, em terceiro (11s42). Todas correram a final abaixo do índice determinado para os Jogos Pan-Americanos, de 11s60, bem como as quarta e quinta colocadas, que foram, respectivamente, Ana Carolina Azevedo, com 11s47, e Bruna Farias, com 11s56.

Lorraine Martins também correu os 100 metros em 11s56 (abaixo de 11s60) na semifinal. Na final, a jovem de 19 anos correu a prova em 11s62 e fez índice para o Pan-Americano Sub-20 de San José, na Costa Rica (a marca exigida é 11s68).