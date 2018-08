Brasil leva quatro ouros no primeiro dia do Ibero-Americano de Atletismo

O Brasil começou bem a sua participação no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, em Trujillo, no Peru. Nesta sexta-feira, o País subiu dez vezes ao pódio com quatro medalhas de ouro, nas provas masculina e feminina dos 100 metros e também nos eventos feminino do lançamento de disco e masculino do salto em altura.

Nos 100m, Paulo André de Oliveira e Jorge Henrique Vides completaram com o mesmo tempo – 10s26. E o ouro ficou com Paulo André, em definição que seu através do registro fotográfico. Vitória Cristina Rosa venceu a disputa feminina em 11s33, enquanto Rosângela Santos foi a terceira colocada, com 11s44.

No lançamento do disco, Andressa Oliveira de Morais, recordista sul-americana e garantida na final da Diamond League, faturou o ouro ao atingir 62,02 metros. E ela foi seguida pela também brasileira Fernanda Borges, com 60,14m. Além disso, Augusto Dutra foi campeão no salto com vara, com 5,40 metros.

No salto em altura, Talles Frederico Silva foi prata, com 2,21 metros, e Fernando Ferreira levou o bronze, com 2,10m. Eliane Martins foi a segunda colocada no salto em distância, com 6,66m.