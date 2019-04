Brasil classifica cinco duplas às oitavas em etapa chinesa do vôlei de praia

Com um aproveitamento de 50% na fase de grupos, o vôlei de praia do Brasil segue com cinco duplas na disputa da etapa de Xiamen, na China, do Circuito Mundial, que é de nível quatro estrelas e vale pontos para a classificação aos Jogos de Tóquio-2020, no Japão. No masculino, Alison/Álvaro Filho e André Stein/George passaram; no feminino, as classificadas são Ágatha/Duda, Ana Patrícia/Rebecca e Talita/Taiana. Outras cinco parcerias ficaram pelo caminho.

Alison e Álvaro Filho, que se uniram recentemente, entraram em quadra pela repescagem contra os suíços Mirco Gerson e Adrian Heidrich, vencendo por 2 sets a 0 (21/18 e 21/19). Nas oitavas de final, a dupla encara os russos Stoyanovskiy/Krasilnikov. “Foi uma grande partida, é difícil jogar com um vento forte como o que estava soprando. O saque e a defesa dos dois times são realmente fortes, o bloqueio também. Estou muito feliz por jogar com o Alison, aproveitando cada momento, aprendendo diariamente com ele”, declarou Álvaro.

Quem também disputa a primeira etapa de Circuito Mundial junto é a parceria de André Stein e George. Eles superaram na repescagem os ucranianos Iaroslav Gordieiev e Sergiy Popov por 2 sets a 0 (21/18 e 21/10). Nas oitavas de final, os adversários serão os medalhistas olímpicos e campeões mundiais de 2013, os holandeses Brouwer e Meeuwsen.

As duplas brasileiras eliminadas na fase de grupos foram Evandro/Bruno Schmdit, Guto/Saymon e Pedro Solberg/Vitor Felipe.

FEMININO – Entre as mulheres, Talita e Taiana começaram o dia lutando para seguirem no torneio. Como haviam sido superadas na estreia do Grupo F, tinham um jogo de “vida ou morte” contra Fernanda Berti e Bárbara Seixas. Quem vencesse iria para a repescagem; quem perdesse, voltava para casa. E elas levaram a melhor por 2 sets a 0 (22/20 e 21/13).

Horas depois, nova eliminação sobre uma dupla brasileira, desta vez superando Carol Solberg e Maria Elisa na repescagem: 2 sets a 1 (21/19, 13/21 e 15/10). Nas oitavas, Talita e Taiana vão enfrentar as chinesas Chen Xue e Xinxin Wang.

“Foram vitórias muito importantes, os times brasileiros se conhecem muito bem, se enfrentam com frequência no Circuito Brasileiro. Jogamos tanto contra Fernanda/Bárbara como contra Carol Solberg/Maria Elisa em etapas recentes. Agora é focar no próximo adversário, pois temos um caminho longo a ser percorrido para alcançarmos nosso objetivo”, disse Talita.

Quem também avançou, mas sem passar pela repescagem, foi a dupla Ana Patrícia e Rebecca. Elas já haviam vencido na estreia e, pela segunda rodada da fase de grupos, superaram justamente Carol Solberg e Maria Elisa: 2 sets a 0 (21/16 e 21/13). Com a primeira colocação da chave G, a parceria evitou a repescagem e “economizou” um jogo. Nas oitavas de final enfrentarão as chinesas Fan Wang e Xinyi Xia.

Ágatha e Duda também passaram direto às oitavas de final, terminando em primeiro lugar no Grupo C. Elas superaram as norte-americanas Kelley Larsen e Emily Stockman por 2 sets a 0 (21/19 e 21/15), garantindo um bom resultado. Nas oitavas de final, elas encaram as também norte-americanas Alix Klineman e April Ross.

A etapa de Xiamen é a primeira a contar pontos para a corrida olímpica brasileira no naipe feminino e a segunda do masculino, que já teve a disputa da etapa quatro estrelas de Doha, no Catar, em março.