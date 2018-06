Brasil avança no masculino e no feminino no Circuito Mundial de vôlei de praia

No masculino e no feminino as duplas brasileiras avançaram nesta sexta-feira no Circuito Mundial de vôlei de praia. Josi e Lili venceram os dois primeiros jogos e garantiram vaga nas oitavas de final da etapa de Nanquim, na China. Arthur Lanci e Márcio Gaudiê foram às quartas de final na etapa de Baden, na Áustria.

Josi e Lili venceram os dois jogos pela fase de grupos e passaram em primeiro lugar. Na estreia, bateram as norte-americanas Summer Nash e Jace Pardon por 2 sets a 1 (21/16, 15/21 e 15/4), em 41 minutos. Em seguida, derrotaram as checas Sara Olivova e Karolina Rehackova por 2 sets a 0 (21/12 e 21/12), em 29 minutos.

“Conseguimos impor nosso ritmo e jogarmos juntas, que é um fator importante. Ainda mais quando não se possui tanta informação sobre os adversários. Vamos pensar sempre jogo a jogo, esperando conseguir bons resultados. Representar o país é sempre um orgulho”, disse Josi.

As oitavas de final acontecem ainda nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília). As brasileiras encaram as australianas Phoebe Bell e Jessyka Ngauamo. As duplas se enfrentaram na semifinal da etapa de Nantong, na semana passada, com vitória das brasileiras por 2 sets a 0. Josi e Lili em seguida levaram o ouro da etapa duas estrelas do Circuito Mundial.

Arthur Lanci e Márcio Gaudiê tiveram um tropeço na estreia e perderam para os austríacos Clemens Doppler e Alexander Horst por 2 sets a 0 (21/13 e 21/16). Mas se recuperaram e derrotaram em seguida os russos Sergey Gorbenko e Vasilii Ivanov por 2 sets a 0 (21/18 e 23/21), em 37 minutos.

Na repescagem, venceram os austríacos Daniel Mullner e Florian Schnetzer por 2 sets a 0 (21/17 e 24/22), em 42 minutos. Agora, nas quartas de final, enfrentam os noruegueses Nikolai Huus e Anders Mol. O duelo ocorre neste sábado, às 7h (de Brasília).