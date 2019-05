Brasil avança com 100% às oitavas de final em etapa da Malásia do vôlei de praia

As duplas masculinas do vôlei de praia do Brasil seguem com bom aproveitamento na etapa de Kuala Lumpur, na Malásia, do Circuito Mundial, que é de nível três estrelas. As três parcerias do País avançaram às oitavas de final. André/George e Alison/Álvaro Filho já estavam garantidos por terem terminado em primeiro dos respectivos grupos e descansaram na rodada desta quinta-feira. O único time brasileiro em ação foi Thiago/Oscar, que também se classificou para a próxima fase.

No único jogo que disputaram nesta quinta-feira, pela repescagem, Thiago e Oscar venceram os italianos Ranghieri e Caminati por 2 sets a 1 – com parciais de 23/21, 19/21 e 15/9. Com a vitória, eles agora enfrentarão nas oitavas de final a dupla norte-americana Hyden/Doherty. Após o jogo contra os europeus, Oscar destacou a vontade de vencer como fator determinante para o resultado positivo.

“Hoje (quinta-feira) ganhamos o jogo no tie-break, na garra, na vontade de vencer. O dia hoje estava muito quente e ventando muito, um clima complicado para jogar, os atletas fazendo muita força. O nível técnico dos dois primeiros sets foi muito bom, mas no terceiro levou quem estava mais a fim. Eu e o Thiago colocamos a alma em quadra. Mudamos a nossa estratégia de saque e deu certo”, disse Oscar, que ainda avaliou o nível da competição.

“Este torneio está com muitas equipes fortes, que ainda buscam a vaga no Mundial. Agora vamos enfrentar uma dupla dos Estados Unidos na próxima rodada. Eles formam um time de bloqueio alto, então vamos precisar acelerar nosso jogo”, completou o atleta.

Após a rodada da repescagem, todos os duelos das oitavas de final foram definidos. Além da disputa entre Thiago/Oscar e Hyden/Doherty, Alison/Álvaro Filho enfrenta os australianos McHugh/Schubert, enquanto que André/George joga contra os norte-americanos Brunner/Priddy.

Esta é a segunda vez na temporada que a Malásia recebe uma etapa. No início de abril, a cidade de Langkawi foi sede de um torneio de uma estrela entre os dias 11 e 14.

Apesar de não contar para a corrida olímpica por uma vaga nos Jogos de Tóquio-2020, a competição será a última antes da divulgação da lista das duplas classificadas para o Mundial, que acontecerá em Hamburgo, na Alemanha, entre 28 de junho e 7 de julho. O anúncio dos classificados será na próxima segunda-feira, utilizando o ranking após a etapa na Malásia.