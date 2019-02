Bicampeão olímpico, Serginho marca presença em torneio no Flamengo

Bicampeão olímpico de vôlei com a seleção brasileira, o líbero Serginho estará em Americana neste sábado (16). Ele confirmou participação no jogo que vai abrir as finais do Desafio 4×4 de Vôlei de Praia, no Flamengo Futebol Clube, a partir das 9h30.

Na ocasião, Serginho será o protagonista de uma partida que também vai contar com ex-atletas da modalidade, segundo o professor de vôlei do Flamengo, Alexandro Neves Grilo, o Pan.

O Desafio 4×4 começou neste mês e conta com 16 times masculinos, formados por associados do Flamengo. Na primeira fase, havia quatro grupos de quatro equipes cada, que se enfrentaram dentro da chave.

Neste sábado, a disputa terá início com as oitavas de final. Os enfrentamentos foram definidos por meio de uma classificação geral, que engloba todos os 16 times. O primeiro colocado vai encarar o último, o segundo jogará contra o 15º, e assim por diante. Até o fim do dia, haverá as quartas de final, as semifinais e a decisão. Foto: Alexandre Loureiro / Exemplus / COB

“Dividimos as equipes para ficarem niveladas. Todas as equipes têm chance de ser campeã ou cair fora já nas oitavas”, comenta o professor. Qualquer um pode acompanhar as partidas. Os não-sócios, porém, precisam estar acompanhados por um associado.

De acordo com Pan, o torneio é fruto de um projeto de aulas de vôlei. As atividades são promovidas pelo Flamengo desde janeiro e cada vez têm reunido mais alunos. Hoje, há entre 60 e 70 homens, além de 100 mulheres.

“O crescimento foi tão grande, que a diretoria teve a intenção de realmente apostar no voleibol dentro no clube”, aponta. O treinador afirma que a presença de Serginho nas finais vai valorizar ainda mais o projeto. “Ele está vindo mais por causa da amizade e por causa do projeto também, para incentivar o projeto do clube”.

Atualmente, o líbero joga pelo Corinthians/Guarulhos. Ele esteve na seleção brasileira nos títulos olímpicos de 2004, em Atenas, e 2016, no Rio de Janeiro. Também venceu duas vezes o Mundial e a Copa do Mundo, além de ser heptacampeão da Liga Mundial.