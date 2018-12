Barbarense anota try e Brasil fatura título de rúgbi

Com um try do barbarense Denes Cardozo, o Brasil faturou o título da Copa Sul-Americana de Rugby League, modalidade derivada do rúgbi. O atleta joga pela equipe americanense Piratas Rugby, que também esteve representada por Douglas Parazi na seleção. O torneio aconteceu entre a última sexta-feira e domingo, no clube de campo do Palmeiras, em São Paulo.

No primeiro jogo, o Brasil venceu a Colômbia por 54 a 12. Cardozo foi responsável por quatro pontos da seleção, por conta de um try, que é a principal pontuação do rúgbi. Foto: Divulgação

Na segunda e última partida do triangular, a equipe garantiu a taça com uma vitória sobre a Argentina, por 22 a 20. “Jogo pesado. Os caras eram grandes e fortes. Eles viraram e depois, no final, conseguimos fazer o try da vitória”, afirmou o barbarense.

Segundo Parazi, a seleção conseguiu se superar quando estava atrás no placar. “Tivemos que jogar com o coração e nos doar ainda mais para honrar a camisa do Brasil e toda a nossa torcida”, declarou.

Nos dois confrontos, Parazi atuou como titular, enquanto Cardozo saiu do banco de reservas. “Eu e o Dodô [Douglas] jogamos muito bem os dois jogos, com tackles fortes, e dávamos muita segurança”, apontou Cardozo.

BRASIL B

Neste sábado, Diego Gonçalves, também do Piratas, entrou em ação num amistoso pelo Brasil B. A equipe atropelou a Argentina B com um triunfo por 38 a 0.

No rugby league, cada time coloca em campo 13 jogadores, dois a menos do que no rúgbi convencional, chamado de union. Também há diferenças no formato de jogo e de pontuação. O try, por exemplo, vale quatro pontos no rugby league e cinco no convencional.