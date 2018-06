Azarenka perde de Safarova e cai nas oitavas no Torneio de Mallorca

Ainda tentando emplacar uma sequência de jogos nestas últimas semanas, a bielo-russa Victoria Azarenka foi eliminada do Torneio de Mallorca, na Espanha, nesta quinta-feira. A ex-número 1 do mundo caiu nas oitavas de final ao ser batida pela checa Lucie Safarova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Com o resultado, Azarenka segue exibindo irregularidade no circuito. Ela chegou à grama de Mallorca vinha de três derrotas seguidas. Venceu na estreia, porém voltou a sofrer um revés, nesta quinta. Ela terá só mais um torneio para se preparar para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, com início marcado para 2 de julho.

Atual 85ª do mundo, a ex-líder do ranking teve dificuldades com o seu saque ao longo dos dois sets contra Safarova, 53º do mundo. Tanto que perdeu o serviço por duas vezes em cada parcial. Mais consistente, a tenista da República Checa chegou a perder o serviço por duas vezes, mas fechou o jogo em 1h20min de confronto. Nas quartas de final, Safarova vai enfrentar a alemã Tatjana Maria.

Outras três tenistas avançaram às quartas de final da competição espanhola nesta quinta. A norte-americana Alison Riske bateu a eslovena Polona Hercog por 3/6, 7/5 e 6/3, enquanto a australiana Ajla Tomljanovic superou a sueca Rebecca Peterson por duplo 6/3. A alemã Antonia Lottner, por sua vez, derrotou a letã Anastasija Sevastova, de virada, por 1/6, 6/3 e 6/1.