Atual campeão, espanhol Pablo Andújar faz final no Marrocos contra francês

O ATP 250 de Marrakesh, disputado em quadras de saibro no Marrocos, pode ter um tetracampeão neste final de semana. Atual detentor do título e das taças de 2011 e 2012, o espanhol Pablo Andújar avançou à decisão ao derrotar neste sábado o francês Gilles Simon por 2 sets a 0 – com um duplo 6/1, após 1 hora e 14 minutos.

O experiente espanhol de 33 anos e atual número 70 do mundo disputará a sua nona final de ATP na carreira e busca o quinto troféu. Além das três conquistas no saibro do Marrocos, também triunfou na cidade suíça de Gstaad, em outro ATP 250, em 2014.

O rival de Pablo Andújar na final deste domingo será o francês Benoit Paire, de 29 anos e 69.º do ranking da ATP, que venceu de virada o compatriota Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 1 – com parciais de 2/6, 6/4 e 6/3, após 1 hora e 54 minutos de partida.

O tenista da França fará a sua sexta decisão de um torneio da ATP, mas até agora só conquistou um título – no saibro do ATP 250 de Bastad, na Suécia, em 2015. Neste domingo terá pela frente um rival embalado na temporada, já que Pablo Andújar venceu recentemente os Challengers de Marbella e Alicante, ambos na Espanha, e acumula 14 vitórias seguidas.

A decisão em Marbella, no mês passado, foi o último dos quatro duelos entre os dois tenistas no circuito profissional. A vitória de Pablo Andújar foi a única até agora.