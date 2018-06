Atual campeã, Sevastova vence e encara Stosur na semifinal em Mallorca

Uma das candidatas ao título em Mallorca, a tenista letã Anastasija Sevastova venceu mais uma nesta sexta-feira e avançou à semifinal, em busca do bicampeonato no torneio espanhol, disputado sobre a grama, em preparação para Wimbledon. Sevastova bateu a australiana Ajla Tomljanovic por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/1.

Terceira cabeça de chave, Sevastova sofreu para superar a rival, que saiu do qualifying. A favorita perdeu o saque por três vezes, nos dois primeiros sets. E precisou exibir boa reação na terceira parcial para superar a adversária, ao ceder apenas um game.

Em busca da vaga em mais uma final, a tenista da Letônia terá pela frente a australiana Samantha Stosur, que avançou ao eliminar a norte-americana Alison Riske por 6/4 e 6/2. A ex-Top 10, atual 98ª do ranking, aproveitou os vacilos da rival (8 duplas faltas) para vencer o duelo em 1h12min.

A outra semifinal terá a norte-americana Sofia Kenin e a alemã Tatjana Malek. Kenin foi a responsável pela eliminação da francesa Caroline Garcia, cabeça de chave número 1 do torneio, com um duplo 6/3. Malek, por sua vez, eliminou a checa Lucie Safarova por 7/6 (7/3), 4/6 e 6/4.

Disputado na grama, o Torneio de Mallorca é um dos preparatórios para Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, que tem início marcado para o dia 2 de julho.