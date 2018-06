Atleta do Piratas tem chance com a seleção

O Piratas Rugby pela primeira vez teve um jogador em ação pela seleção brasileira. Atleta da equipe há dois anos, o americanense Claudio Galante Neto estreou com a camisa verde e amarela na última quarta-feira, em São Paulo. Ele atuou em um amistoso entre dois polos do time nacional, no distrito de Santo Amaro, e anotou um dos tries que ajudaram no triunfo de sua equipe.

A partida foi entre as sedes de São Paulo e São José dos Campos. Neto representou o grupo da capital, que marcou seis tries, enquanto o adversário fez dois. “Foi legal, uma baita experiência. Primeiro jogo com a camiseta da seleção. Mesmo sendo um amistoso, nada oficial, foi bem ‘da hora’. Gostei bastante. É só o primeiro, vai ter muito mais”, disse o atleta de 17 anos. Foto: Divulgação

Neto integra o elenco juvenil do Piratas, de Americana. Na seleção, ele joga na categoria M18, que reúne jovens de até 18 anos. O rapaz treina na equipe nacional desde o início deste ano. Ao LIBERAL, o americanense contou como conseguiu essa oportunidade no selecionado.

“Fui numa peneira faz um tempo [ano passado]. Aí, dessa peneira, recebi um e-mail me chamando para treinar lá às segundas e quartas. Mas, como é em São Paulo, meio longe, não vou toda semana. Vou a cada 15 dias”, afirmou.

Paulista

Neste sábado, no entanto, o foco do time americanense está no confronto diante do São Bento, pela Série B do Campeonato Paulista. O duelo vai começar às 13 horas, na Arena Paulista de Rugby, em São Paulo. O Piratas ocupa a quarta colocação, com 12 pontos, enquanto o adversário aparece em décimo e último lugar, com dois pontos.

A equipe de Americana soma duas vitórias e uma derrota no torneio. Apenas uma vitória garante a permanência do time no G4, que é a zona de classificação para a próxima fase. O São Bento, por outro lado, perdeu os três jogos que fez e luta contra o rebaixamento.