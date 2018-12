Atleta de Sumaré mira Estadual após seleção

Foto: Reprodução - Instagram @felipeleme10.JPG

Um mês após a conquista do título sul-americano pela seleção brasileira, o líbero Felipe Leme, de Sumaré, se aproximou de mais um troféu. Na última quarta-feira, ele ajudou o Sesi a se classificar para a decisão do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino Sub-21. Na semifinal, a equipe passou pelo Vôlei Renata, de Campinas, com um triunfo no golden set, no Ginásio do Taquaral, casa do rival.

O primeiro jogo da série foi vencido pelo time de Felipe por 3 sets a 1, no Sesi da Vila Leopoldina, em São Paulo. No segundo confronto, o Vôlei Renata também conquistou uma vitória por 3 a 1, resultado que levou a disputa para o golden set. Na primeira fase, o Sesi havia ficado em terceiro lugar.

“A nossa classificação não foi muito boa. Nosso time teve algumas baixas, porque temos jogadores de seleção brasileira. Então, durante os jogos aqui do Paulista, a gente ficou um pouco desfalcado”, afirmou o morador de Sumaré.

Segundo ele, a equipe melhorou quando passou a contar com os atletas da formação nacional. “Voltando todo mundo da seleção brasileira, a gente conseguiu chegar à final, com um jogo muito disputado contra Campinas”, disse.

De acordo com o líbero de 19 anos, o time chega como azarão à final, contra o Super Vôlei Santo André. Felipe mencionou que o campeonato é disputado por atletas nascidos em 1998 e 1999 e que a maioria dos jogadores do Sesi nasceu em 1999.

“Não tem muita experiência igual à equipe de Santo André. Mas o nosso time é muito bom, unido, forte. Muitos jogadores da seleção brasileira”, disse. As finais serão nos dias 7 e 14.

SELEÇÃO. Em outubro, ele fez parte da seleção campeã do Sul-Americano Sub-21, na Argentina. O Brasil derrotou o país vizinho na final, por 3 sets a 1, no dia 27.

“A melhor experiência que já tive na minha vida. Vestir a camisa do nosso País é animal. Não tem o que falar, sem palavras. Foi a melhor coisa do mundo, melhor sensação. E ganhar dos nossos ‘hermanos’ na casa deles é a melhor coisa que existe”, comentou.