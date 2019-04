Atleta de Santa Bárbara é vice-campeão na capital

O atleta paralímpico Josenilton Souza dos Santos, de Santa Bárbara d’Oeste, conquistou medalha de prata na 25ª Maratona Internacional de São Paulo, uma das maiores provas de corrida do País, na categoria para cadeirantes. O evento aconteceu no último domingo e contou com os melhores competidores do Brasil.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara - Divulgação - Copia

Ele conseguiu o tempo de 2h29min53s. O campeão foi Carlos Pierre, com a marca de 2h00min59s. O percurso de 42 km começou no Museu do Futebol, no Pacaembu, passou pela USP (Universidade de São Paulo) e terminou no Parque Ibirapuera.

“É um ótimo resultado, mas estou querendo conseguir mais ainda. Quero conseguir muito mais, se Deus quiser, ir muito mais longe”, disse Santos, que já havia ficado em segundo lugar na Corrida Internacional de São Silvestre no ano passado. “É fruto de muito trabalho. Eu treino bastante, às vezes oito ou até dez vezes por semana”, comentou.

O atleta de 36 anos representa a equipe SBAtletismo/Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Para a técnica Leandra Piveta, resultados como esse podem render apoio financeiro para Santos.

“O bom índice alcançado em provas oficiais pode permitir a ele participar do Bolsa Atleta, programa de incentivo do Governo Federal a atletas de alto nível”, afirmou a treinadora, que também confia na evolução técnica do atleta.

“Se continuar nesse ritmo, será um dos principais nomes do Atletismo ACD [atletas com deficiência] nacional”, apontou Leandra, que comanda a SBAtletismo ao lado de Carlos Alberto Saquetto.