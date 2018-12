Atleta de Americana se classifica para Mundial

O atleta Bruno Frizzarini, de Americana, está classificado para o Mundial de Duatlo de 2019. Ele soube disso na última quarta-feira, por meio de um comunicado da CBTri (Confederação Brasileira de Triatlo). No entanto, questões financeiras podem barrar a participação dele no torneio, que será em Pontevedra, na Espanha, entre os dias 27 de abril e 5 de maio.

“O problema disso tudo é que todos os custos estão por conta de cada atleta”, apontou. Na própria carta de classificação, a CBTri alerta que as despesas são de responsabilidade do competidor. Foto: Divulgação

Frizzarini conseguiu a vaga por conta de seu desempenho no Campeonato Brasileiro, evento que lhe rendeu o segundo lugar no ranking nacional, na categoria de 30 a 34 anos. A competição contou com três etapas ao longo do ano, nas cidades de Belo Horizonte (MG), São Luís (MA) e Brasília (DF), respectivamente.

“A classificação [para o Mundial] eu esperava, porque treinei bastante para isso. Mas uma boa colocação assim, ainda não. No ano passado, eu me classifiquei em quinto lugar”, declarou.

Em 2016, Fizzarini também havia se classificado para o Mundial do ano seguinte, que aconteceu na Dinamarca. Mas, em virtude dos custos, ele não conseguiu disputar o campeonato. “Não fica tão barato assim. É inscrição, viagem e tudo mais. Esse foi o motivo de eu não ter participado no ano passado”, disse o atleta de 31 anos. Foto: Divulgação

Ele afirmou que ainda avalia se vai participar do Mundial do próximo ano. “Dependo muito de patrocinador. Não sentei para conversar com ninguém ainda”, comentou. O torneio é promovido pela ITU (sigla em inglês para União Internacional de Triatlo).

Histórico

Frizzarini ingressou na modalidade cinco anos atrás. O atleta, que antes era corredor, começou a tomar gosto pelo duatlo por conta de uma lesão que impossibilitava a prática de esportes de impacto, como a corrida. Então, ele passou a pedalar.

Quando se recuperou, Frizzarini decidiu estrear em competições. “Fui para uma prova de duatlo, participei e fui muito bem na prova. E aí começou a fazer parte da minha vida”.

Agora, ele treina de duas a três horas por dia, em locais como Centro Cívico, Velódromo Municipal e os arredores do bairro Jardim Terramérica.

O maior objetivo dele é, justamente, competir num Mundial. “Todas as minhas buscas foram isso, foram uma classificação, tentar ir bem no ranking para conseguir uma classificação melhor”, destacou atleta, que nasceu em Campinas e mora há seis anos em Americana.