Após sofrer queda e ficar desacordado, brasileiro do futsal do Barça ganha alta

O Barcelona divulgou nota em seu site oficial nesta sexta-feira para confirmar que o brasileiro Ferrão, que defende o time de futsal do clube, ganhou alta do hospital onde havia sido internado na última quinta-feira. O atleta chegou a ficar desacordado em quadra por causa de uma queda sofrida no jogo contra o Inter Movistar, válido pela final da Liga Nacional da modalidade na Espanha.

No confronto, Ferrão acabou levando a pior após dar uma violenta entrada no também brasileiro Rafael Rato. Depois da falta dura sobre o seu compatriota, ele foi atingido no queixo pelo calcanhar do seu adversário na continuação da jogada.

Logo após a pancada, Ferrão caiu desacordado em quadra, o que gerou grande apreensão dos seus companheiros de Barcelona antes de o brasileiro ser atendido prontamente pelos médicos do Barça, que depois encaminhariam o atleta para um hospital.

O clube catalão informou nesta sexta-feira que os exames realizados por Ferrão tiveram “resultados satisfatórios” e, por isso, ele acabou ganhando alta após passar a última noite em observação no hospital, em Barcelona. A nota oficial ainda revelou que existe até a chance de o atleta ficar à disposição para o quarto confronto desta série decisiva contra o Inter Movistar. Na última quinta-feira, o Barça derrotou o rival por 3 a 2.