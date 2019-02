Após sediar Jogos Asiáticos, Indonésia quer receber Olimpíada de 2032

Após sediar os Jogos Asiáticos no ano passado, a Indonésia quer ir mais longe e anunciou nesta terça-feira sua candidatura para receber a Olimpíada de 2032. O grande evento esportivo mundial nunca foi disputado no sudeste asiático.

Vice-presidente do Comitê Olímpico da Indonésia, Muddai Madang afirmou nesta terça que cartas foram enviadas pelo presidente do país, Joko Widodo, e pelo próprio comitê nacional, ao presidente da Comitê Olímpico Internacional (COI), em Lausanne, na Suíça.

“A Indonésia está pronta para receber a Olimpíada. O que buscamos agora é o apoio total do povo indonésio e de sua comunidade”, afirmou Madang, em entrevista à agência de notícias Associated Press.

O anúncio surpreendeu a comunidade olímpica. Widodo, que está em campanha por sua reeleição, quer aproveitar a experiência de receber os Jogos Asiáticos nas cidades de Jacarta e Palembang, em agosto do ano passado, para capitalizar o momento favorável do país diante dos olhos do mundo esportivo.

Antes do evento do ano passado, havia dúvidas sobre a capacidade da Indonésia de receber mais de 10 mil atletas. Mas os Jogos Asiáticos foram marcados pela boa recepção e execução de todas as suas atividades, o que rendeu elogios por parte do COI, o que deu confiança aos organizadores para agora tentar dar um passo além em suas ambições esportivas.

A Indonésia deve ter fortes concorrentes na busca para sediar a futura edição da Olimpíada. A Índia já demonstrou interesse, assim como a Austrália, a Rússia e até as duas Coreias, numa campanha conjunta.

A próxima Olimpíada será realizada em Tóquio, em 2020. Na sequência, o grande evento esportivo vai acontecer em Paris-2024 e Los Angeles-2028.