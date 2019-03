Após furar quali, Thiago Monteiro perde jogo e chance de pegar Djokovic em Miami

Depois de furar o qualifying do Masters 1000 de Miami, o brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado nesta quinta-feira pelo australiano Bernard Tomic em sua estreia na chave principal do torneio norte-americano realizado em quadras duras. O tenista acabou sendo batido por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em apenas 1h05min, e com isso também perdeu a chance que poderia ter de enfrentar o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, na segunda rodada da competição.

Hoje na 117ª posição da ATP, Monteiro enfrentou Tomic, o 81º, pela primeira vez no circuito profissional. Ele chegou a quebrar por uma vez o saque do australiano no set inicial, mas o seu oponente aproveitou duas das três chances que teve de ganhar games no serviço do brasileiro para garantir a vantagem de 6/4.

Já na segunda parcial, o brasileiro não conseguiu converter nenhum dos quatro break points cedidos por Tomic, que foi feliz nas duas oportunidades que teve de quebrar o saque do tenista cearense para aplicar o 6/1 que liquidou a partida.

Assim, o jogador da Austrália avançou para encarar Djojovic, que abrirá a sua campanha direto na segunda rodada como principal cabeça de chave do evento norte-americano. Antes da derrota sofrida nesta quinta-feira, Monteiro havia superado o polonês Kamil Majchrzak, 154º da ATP, e o sul-africano Lloyd Harris, o 96º do ranking, no qualifying.

Essa foi a quarta participação de Monteiro na chave principal de um Masters 1000, sendo que nas três anteriores, em 2017, ele também caiu nas estreias em Indian Wells, Roma e justamente em Miami.

OUTROS JOGOS – Outro tenista sul-americano que furou o qualifying deste importante torneio norte-americano e caiu na primeira rodada da chave principal nesta quinta-feira foi o uruguaio Pablo Cuevas, 85º colocado da ATP. Ele foi superado pelo sérvio Dusan Lajovic, o 44º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (6/8) e 6/3.

Com o triunfo, Lajovic se credenciou para encarar na segunda rodada o japonês Kei Nishikori, quinto cabeça de chave, que abrirá a sua campanha na segunda rodada.

Quem também conheceu o seu rival de estreia em Miami nesta quinta-feira foi o suíço Roger Federer, quarto pré-classificado e vice-campeão do Masters de Indian Wells no último domingo. Trata-se do moldávio Radu Albot, 46º do ranking, que na primeira rodada contou com a desistência do australiano Matthew Ebden, por lesão, quando vencia o segundo set por 3 a 2, após ter aplicado um “pneu” (6/0) no adversário na parcial inicial.

Já o primeiro rival do norte-americano John Isner, sétimo cabeça de chave, será o italiano Lorenzo Sonego, que em outro duelo do dia passou pelo eslovaco Martin Klizan por 6/4 e 6/3 em sua estreia. O croata Marin Clic, nono pré-classificado, abrirá a sua campanha na segunda rodada contra o russo Andrey Rublev, que saiu do qualifying e nesta quinta superou o japonês Taro Daniel por 2 sets a 1, com 3/6, 6/3 e 6/4.