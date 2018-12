Após festa para Falcão, Corinthians vence e fica perto do título da Liga Paulista

O Corinthians saiu na frente da disputa do título da Liga Paulista de Futsal ao vencer o Sorocaba, fora de casa, nesta quinta-feira, por 7 a 3. As equipes voltam a se enfrentar daqui uma semana, às 19 horas, no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo.

O primeiro tempo terminou com vantagem corintiana por 2 a 1. Wilde fez os dois gols do time da capital, enquanto que Rodrigo marcou para a equipe do interior. Falcão, no início do segundo tempo, empatou para o Sorocaba.

Com um forte marcação, o Corinthians roubou várias bolas e soube anular a presença do goleiro-linha. Henrique fez três gols e Nenê mais dois. Rodrigo marcou o terceiro do Sorocaba.

Por ter melhor campanha, o Corinthians decide o título em casa e tem a vantagem do empate na prorrogação. O clube alvinegro pode ser campeão com um simples empate. Para ficar com o título, o Sorocaba precisa vencer no tempo normal e no extra de 10 minutos.

REI DO FUTSAL – Antes do jogo, Falcão foi homenageado pela diretoria do Sorocaba, pois o craque está se despedindo do futsal. Uma enorme camiseta foi exposta no ginásio com o número 12, os jogadores dos dois times ficaram em volta do astro, que recebeu uma coroa de “rei do futsal” entregue pelos seus filhos Enzo e Luigi.

“É um dia muito difícil. Quando a gente tem 20, 19, 21 anos, a gente acha que esse dia nunca vai chegar. Vi ídolos parando, Manoel Tobias e outros, mas chegou o dia. É triste de chegar o dia, de não ter mais frio na barriga, de não jogar mais finais. Meu primeiro título profissional foi pelo Corinthians no estadual. Fiz a final da seleção em Jaraguá, onde fui muito feliz. E meu último jogo vai ser no Parque São Jorge onde comecei em 1992. Obrigado por tudo, temos uma final agora, os dois times querem ganhar. Espero deixar um legado, obrigado a todos pelas homenagens”, disse o melhor jogador de futsal de todos os tempos.

Depois da partida, triste com o resultado, Falcão analisou o resultado. “Começamos o segundo tempo como deveríamos ter feito o jogo inteiro. Placar que não compete com uma final. Ano desgastante, chegamos a finais desgastantes. O Corinthians se preparou, está mais inteiro que a gente. Agora é juntar os cacos para a gente encerrar de forma digna”.