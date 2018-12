Após fechar contrato milionário, Saúl Canelo luta no dia 15 em Nova York

Saúl Canelo Álvarez, o atleta mais bem pago do mundo, vai lutar no dia 15 de dezembro no ginásio Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos. Será a primeiro compromisso do boxeador mexicano depois de assinar um contrato de US$ 365 milhões (R$ 1,4 bilhão) para fazer 11 lutas nos próximos cinco anos com a DAZN, maior serviço de streaming de vídeo por assinatura do mundo.

“Eu tenho de honrar este contrato. A cada luta preciso me apresentar da melhor forma possível pois sei o que represento para o povo mexicano”, disse o boxeador, de 28 anos, que vai enfrentar o britânico Rocky Fielding, pelo cinturão mundial dos supermédios.

Em conferência de imprensa por telefone, direto de Nova York, Canelo falou sobre a próxima luta, da carreira, do combate entre os pesos pesados Wilder x Fury, da esperada terceira luta com GGG, do fato de não falar inglês e do lugar que pretende ocupar na história do boxe mexicano entre as lendas, como Julio Cesar Chavez, Juan Manuel Marquez e tantos outros.

LUTA CONTRA FIELDING

Trata-se de um grande desafio. Vou lutar entre os supermédios, uma categoria acima da minha, diante de um rival muito forte. O fato dele ser mais alto (15 centímetros) não será um problema. Fizemos um trabalho para termos um combate forte na curta distância. Estamos preparados para buscar a vitória e por nocaute.

MADISON SQUARE GARDEN

Trata-se do lugar de maior tradição do boxe. Sei que quando subir no ringue vou lembrar de Muhammad Ali e tantos outros. É uma honra poder lutar diante de um público que tanto conhece de boxe com o de Nova York. Espero proporcionar um grande espetáculo.

LENDA MEXICANA

Ganhar a luta dia 15 vai ser muito importante, pois irei me sagrar campeão entre os médios-ligeiros, médios e supermédios. Poucos conseguiram isso na história. Tenho apenas 28 anos e ainda pretendo conseguir grandes feitos. Não acho justo fazer nenhuma comparação com os maiores boxeadores da história do México. Depois que eu pendurar as luvas poderemos analisar em que lugar meu nome será colocado na história do boxe mexicano.

TERCEIRA LUTA CONTRA GGG

Depois da luta com Fielding, voltarei para a categoria dos médios, onde me sinto melhor e tenho vários desafios pela frente. Uma terceira luta com GGG (Gennady G. Golovkin) acho que todos querem ver. Nós sempre procuramos fazer as melhores lutas para o público.

FLOYD MAYWEATHER

Eu estou preparado para lutar a qualquer hora. Gosto da disciplina do boxe, gosto de treinar e de lutar. Hoje sou um lutador totalmente diferente daquele que lutou em 2013 (Mayweather venceu por pontos). Naquela oportunidade, lutamos entre os médios-ligeiros. Se houver uma nova oportunidade aceito lutar entre os médios.

CONTRATO MILIONÁRIO

Eu tenho de honrar este contrato. A cada luta preciso me apresentar da melhor forma pois sei o que represento para o povo mexicano. Minhas atuações serão importantes para mim e para os demais boxeadores, que poderão usufruir também de bons contratos no futuro.

WILDER X FURY

Trata-se de uma luta entre pesos pesados muito equilibrada (sábado, em Los Angeles). Deontay Wilder possui uma grande pegada, mas Tyson Fury é inteligente e bastante técnico. Cada boxeador tem 50% de chance de vencer. Será uma luta espetacular.

INGLÊS

Não acho que o fato de eu não falar inglês possa desagradar o público dos Estados Unidos. Sou pago para lutar e não para falar. Eu falo com meus punhos e é desta forma que as pessoas querem me ver em ação.