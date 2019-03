Após desistir de Indian Wells por lesão, Nadal voltará a jogar em Montecarlo

Depois de desistir do Masters 1000 de Indian Wells no último sábado por causa de uma lesão no joelho que o impediu de entrar em quadra para enfrentar Roger Federer em uma esperada semifinal no importante torneio norte-americano, Rafael Nadal já tem data marcada para voltar a jogar. O espanhol foi confirmado nesta quinta-feira na lista de tenistas que participarão do Masters de Montecarlo, entre os dias 14 e 21 de abril.

Onze vezes campeão do evento realizado em quadras de saibro no principado monegasco, o atual vice-líder do ranking mundial acumulou uma incrível sequência de 46 vitórias consecutivas em jogos desta competição, entre 2005 e 2013, um recorde absoluto de invencibilidade em um mesmo torneio profissional de tênis masculino ou feminino.

No último sábado, Nadal desistiu de participar da semifinal contra o suíço Federer ao alegar que não teria como seguir suportando as dores no joelho direito, que já o incomodaram bastante na vitória sobre o russo Karen Khachanov nas quartas de final do Masters de Indian Wells.

Devido ao problema, o espanhol ficou fora do Masters 1000 de Miami, que começou a ser disputado nesta semana, nos Estados Unidos, e agora ele vai focar em sua recuperação visando a temporada de saibro do circuito da ATP, que começa no próximo mês.

No fim desta fase de competições disputadas neste tipo de superfície no calendário, o tenista de 32 anos espera poder ampliar o seu recorde de títulos em Roland Garros para 12 troféus e também passar a contabilizar 18 taças de torneios de Grand Slam. A próxima edição do importante evento em Paris ocorrerá entre os dias 26 de maio e 9 de junho.