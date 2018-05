Após 1º set sofrido, Wozniacki atropela no 2º e abre Roland Garros com vitória

Caroline Wozniacki demorou um pouco para engrenar nesta segunda-feira, mas estreou com vitória em Roland Garros ao bater a norte-americana Danielle Rose Collins por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/1, em Paris, poucas horas antes de a chuva aparecer e não permitir a conclusão da programação completa de partidas programada para o dia de disputas do Grand Slam francês.

A tenista dinamarquesa precisou jogar 1h34min para confirmar favoritismo diante da atual 42ª colocada da WTA, que chegou a quebrar o saque de sua adversária por duas vezes no set inicial. Porém, a atual vice-líder do ranking mundial também converteu dois break points e acabou abrindo vantagem ao ganhar o tie-break por 7 a 2.

Já na segunda parcial, desta vez sem ter o seu saque ameaçado por nenhuma vez, Wozniacki foi feliz em três de quatro chances de ganhar games no serviço de Collins para aplicar o 6/1 que liquidou o confronto.

Com a vitória, a dinamarquesa avançou para encarar na segunda rodada a espanhola Georgina Garcia Perez, que em outro duelo do dia eliminou a eslovena Dalila Jakupovic com parciais de 6/3 e 6/4.

Wozniacki ganhou o seu primeiro Grand Slam da carreira no último Aberto da Austrália, após 43 campanhas frustradas na luta pelo título de um dos quatro torneios mais importantes do circuito profissional, e também mira em Roland Garros a possibilidade de reassumir a liderança do ranking mundial, hoje ocupada pela romena Simona Halep. Essa última abrirá campanha em Paris nesta terça-feira contra a norte-americana Alison Riske.

OUTROS JOGOS – Outra tenista de destaque que estreou com vitória em um dos duelos desta segunda-feira em Paris foi a checa Karolina Pliskova, sexta cabeça de chave, que levou a melhor sobre a sua compatriota Barbora Krejcikova por 7/6 (8/6) e 6/4.

E a próxima adversária de Pliskova será outra jogadora do seu país: Barbora Krejcikova, que passou pela francesa Jessika Ponchet por 6/4 e 6/1.

Também garantida na segunda rodada está a norte-americana CoCo Vandeweghe, 15ª pré-classificada, que superou a alemã Laura Siegemund por duplo 6/4. Assim, se credenciou para encarar na próxima fase a ucraniana Lesia Tsurenko, que eliminou a suíça Stefanie Voegele, de virada, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2.

Outra tenista que confirmou a sua condição de cabeça de chave em uma estreia nesta segunda-feira foi a eslovaca Magdalena Rybarikova, que arrasou a tailandesa Luksika Kumkhum por 6/3 e 6/0 e avançou para enfrentar a suíça Belinda Bencic. Esta última sofreu para derrotar a italiana Deborah Chiesa, de virada, com 3/6, 7/6 (7/2) e 7/5.

Já a francesa Kristina Mladenovic, 29ª pré-classificada, não conseguiu abrir com vitória o Grand Slam realizado em seu país ao cair diante da alemã Andrea Petkovic com parciais de 7/6 (12/10) e 6/2.

A croata Donna Vekic, a britânica Heather Watson e a norte-americana Bernarda Pera foram outras tenistas que estrearam com vitórias em jogos realizados no final da programação desta segunda-feira na capital parisiense.