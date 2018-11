Apae de Americana leva 21 atletas a festival inclusivo de judô

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana levará uma equipe de 21 atletas para o 1º Festival de Judô para Todos, nesta sexta-feira, na Praça de Esporte do Jardim São Pedro.

O grupo integra um projeto que promove aulas gratuitas de judô na Apae desde junho de 2017. Os treinos são comandados pelo professor Junior Suraci, que, assim como o técnico Caio Piva, está à frente da organização do festival. Foto: Facebook / Reprodução

O torneio conta com cerca de 100 judocas com deficiências intelectual, física, motora, visual e múltiplas. Haverá a participação, inclusive, de lutadores de outros Estados. De acordo com Suraci, a competição será das 9 horas às 13h30. A entrada do público é gratuita.

“Estamos com grande expectativa de que, com certeza, vai ser o início de outros torneios como esse, que nunca teve na região, específico para esse movimento”, disse.

Referências da modalidade também vão prestigiar a competição, como o catarinense João Vitor Silva Ferreira, que se tornou, no ano passado, o primeiro brasileiro campeão mundial de judô para pessoas com deficiência intelectual.

O festival tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes. “Entre os inúmeros benefícios, o esporte envolve saúde, bem-estar e disciplina. Por isso é tão importante para todos, principalmente para pessoas com qualquer tipo de deficiência”, afirmou o secretário interino Ricardo Hetzl.