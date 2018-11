Antonio Zuza vence argentino por nocaute em estreia

O boxeador Antonio Zuza, de Santa Bárbara d’Oeste, não sentiu o peso da estreia como profissional. Logo de cara, ele conquistou uma vitória por nocaute, no terceiro round. A luta aconteceu neste sábado (10), em Mairiporã, contra o argentino Pablo Rico.

Eles se enfrentaram pela categoria peso leve no War Fight Night Boxing, competição que conta com a chancela do Conselho Nacional de Boxe. “Para mim, a ficha ainda está caindo. Fico vendo a reprise várias vezes, tanto eu como muitos aqui, porque foi uma coisa de profissional mesmo, de cinema. Nem eu me imaginava”, disse o atleta de 36 anos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Zuza nocauteou o adversário com um cruzado de esquerda no rosto, na marca de um minuto e 48 segundos – cada round tinha três minutos. Depois do soco, o argentino caiu inconsciente. “É um sonho poder derrubar um adversário assim, duro. O cara cair duro no chão, estatelado, é um sonho”, afirmou o pugilista, que é natural de Crato (CE) e possui uma academia de boxe no Jardim Dona Regina.

Zuza já havia derrubado Rico no primeiro round, mas o rival conseguiu se levantar. “Ele caiu, e caiu bem caído. Aí levantou, voltou meio grogue. Quando o juiz iniciou de novo, já era para eu entrar para terminar tudo. Bem no momento que eu ia partir para cima, acabou”, relatou.

No segundo período, o argentino se reabilitou no ringue e colocou pressão sobre o morador de Santa Bárbara, que começou a sentir o peso dos golpes. No entanto, Zuza se manteve de pé.

“Tomei um calor dele, vou ser sincero. Foi a vez dele, ele cresceu. Ele cresceu para cima de mim. Não sei se o meu psicológico ficou abalado com aquilo, meu estado emocional, não sei. Só sei que deu uma canseira, ele deu trabalho para mim. Tive que sacudir e aguentá-lo. Na trocação, passei apuro um pouco. Cheguei a balançar duas vezes, quase caí”, comentou.

Apoiado pela torcida, o brasileiro voltou ao ataque no terceiro round, após as broncas do treinador José Pereira. “Foi onde aconteceu esse nocaute superlindo. Eu mesmo me elogio”, ressaltou. Ao fim do combate, ele recebeu um par de luvas como prêmio.