Ano começa com domínio americanense no bicicross

Julia Alves e Samuel Pereira de Oliveira, da equipe ABC (Americana Bicicross Clube), foram os principais nomes da Copa Penks de BMX, evento que abriu o calendário paulista da modalidade. Ambos conquistaram o título da Elite, categoria que reúne os melhores pilotos. A competição aconteceu no último fim de semana, em São Paulo.

Foto: Divulgação

Natural de Londrina (PR), Julia foi campeã da Elite Open Feminina, na qual enfrentou meninas com idade a partir de 16 anos. Americanense, Oliveira venceu na Elite Men.

Outros dois atletas do ABC ficaram em segundo lugar: Luciano dos Santos Soares, na categoria MTbx Open, e Tony Kunner, na Expert 30 a 39 anos. O torneio ocorreu na pista do Parque Jacuí.

Para Julia e Oliveira, a temporada já havia começado no dia 20 de janeiro, quando os dois disputaram a Copa América de Downhill, em São Roque. Na oportunidade, Julia se tornou tetracampeã da prova.

A dupla busca classificação para os Jogos Olímpicos de 2020, que vão acontecer em Tóquio, no Japão.

Neste ano, o principal foco do ABC é o Campeonato Pan-Americano, que será sediado por Americana, no mês de maio.