Anderson fica mais próximo de seletiva paraolímpica

Foto: Divulgação

O triatleta americanense Anderson Roberto Duarte passou pelo primeiro teste visando os Jogos Paraolímpicos de Tóquio-2020. No domingo, ele alcançou o tempo que almejava na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Sprint Triathlon/Paratriathlon, em Maceió (AL).

Deficiente visual, Duarte completou a prova em 1h10min59s e conquistou a terceira colocação geral entre todos os paratletas. O percurso tem 750 m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. “A prova foi bacana. Fiz no tempo esperado, que era 1h10min mesmo”, comentou.

No dia 12 de maio, o americanense vai disputar a segunda etapa, no Rio de Janeiro. Com base nos dois resultados dele, a CBTri (Confederação Brasileira de Triathlon) vai analisar se Duarte poderá entrar na equipe brasileira, o que possibilitaria sua participação no processo classificatório para Tóquio-2020.

“A gente, ao final da prova do Rio, vai sentar, ter uma reunião [com a CBTri] e definir se o índice técnico que ele atingiu é o suficiente para entrar na equipe oficial”, disse Glauber Correa, técnico de Duarte.

Conforme o LIBERAL noticiou na sexta-feira, o atleta disputava provas no formato Ironman, que tem 3,8 km de natação, 180,2 km de ciclismo e 42,2 km de corrida.

Para ter chance nas Paraolimpíadas, ele precisou mudar de categoria e, agora, precisa de resultados que chamem atenção da CBTri a ponto de a entidade colocá-lo na seleção brasileira. Caso isso aconteça, a partir de junho Duarte participará das seletivas para os Jogos.