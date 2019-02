Ana Marcela vence etapa de Doha do Circuito Mundial; brasileiros vão ao Mundial

O Brasil brilhou neste sábado na etapa de Doha, no Catar, a primeira da temporada de 2019 do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas. Um dos principais nomes da modalidade, Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de ouro na prova de 10 km. No masculino, Allan do Carmo e Victor Colonese conseguiram a classificação para o Mundial de Gwangju, na Coreia do Sul.

Ana Marcela Cunha começou a temporada com o pé direito. Na disputa realizada neste sábado, a baiana terminou os 10 km com o tempo de 2h03min51s5. Kareena Lee, da Austrália, ficou com a prata (2h03min52s) e Rachele Bruni, da Itália, garantiu o bronze (2h03min53s). A também brasileira Viviane Jungblut finalizou em 33.º lugar (2h04min52s).

Na prova masculina, Allan do Carmo e Victor Colonese garantiram vagas no Mundial de Gwangju. Os dois foram os melhores brasileiros na etapa. Allan terminou em 17.º lugar (1h52min39s), enquanto que Colonese foi o 26.º colocado (1h52min49s). Diogo Villarinho completou o percurso em 29.º (1h52min52s) e Fernando Ponte em 46.º (1h53min59s).

A próxima etapa do Circuito Mundial será no dia 12 de maio, em Seichelles. O Mundial de Esportes Aquáticos será em julho em Gwangju, na Coreia do Sul.