Ana Flávia é bronze no Mundial de BMX

A piloto de bicicross Ana Flávia Sgobin, de Americana, conquistou o terceiro lugar no Campeonato Mundial de BMX 2018, na categoria que reúne mulheres de 30 a 39 anos. Ela alcançou o resultado nesta terça-feira (5). A competição acontece em Baku, no Azerbaijão.

Luso-brasileira, a atleta colocou Portugal pela primeira vez no quadro de medalhas da competição. Em 2017, Ana Flávia também tinha sido a primeira finalista de Portugal em mundiais. Foto: Arquivo Pessoal

“Não é fácil se manter competitiva aos 38 anos de idade, competir com garotas dez, 15 anos mais novas e ter de conciliar trabalho, treino e família. Mas a paixão por esse esporte me faz superar tudo isso. Só posso agradecer a Deus, à Clip Academia pela parceria de dez anos, ao meu treinador Deivlim ‘Turbo’ Balthazar, minha família e amigos. E também dedicar essa conquista ao meu esposo Gustavo Ferraz, que sempre está ao meu lado me apoiando”, destacou.

Ela representa o Clube de Bicicross de Americana em competições no Brasil e compete pela seleção portuguesa de BMX em eventos internacionais, já que é descendente de portugueses e tem dupla cidadania. No entanto, Ana Flávia reside em Americana, sua cidade natal.

O Campeonato Mundial ainda está em andamento. Segundo a CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo), o torneio começou nesta terça-feira e vai até sábado (9), com outras categorias em disputa.