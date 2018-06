Americanenses são bicampeões paulista de rugby

Dois atletas de Americana ajudaram a Poli a conquistar, no último sábado, o bicampeonato paulista de rugby. Os jogadores são Geanfranco Rodrigues de Oliveira, de 33 anos, e Alex Benini de Salvi, de 25. A equipe faturou o título diante do São José, em São José dos Campos, com uma vitória por 25 a 23.

O time foi campeão pelo segundo ano consecutivo. Em 2017, os americanenses também estavam no elenco. “É um título histórico para a Poli, assim como para mim, como jogador, e para o Alex”, disse Geanfranco, que também é fisioterapeuta da Poli.

No entanto, a dupla já deixou as comemorações de lado e passou a focar na disputa do Campeonato Brasileiro, que terá início em 21 de julho. “Para a gente, o Paulista já é página virada e o foco agora é total no Brasileiro, que é um sonho meu particular e também do time da Poli. Seria um título inédito para a equipe”, comentou Salvi. Foto: Divulgação

No ano passado, a equipe caiu na semifinal do torneio e ficou em quarto lugar. Geanfranco disse que tem expectativa de um resultado melhor em 2018. “No ano passado, não conseguimos. Mas, neste ano, estamos bem fortes”, apontou.

A competição conta com 16 participantes, divididos em quatro chaves. A Poli está no Grupo B, assim como o Niterói, do Rio de Janeiro, e outros dois times de São Paulo: Pasteur e Band Saracens. A estreia da Poli será contra a equipe fluminense, no dia 21, em casa.

Até 2016, apenas dois times haviam vencido a Série A do Campeonato Paulista: São José e Pasteur. Mas, a partir do ano seguinte, a Poli começou a buscar o título com maior apetite, de acordo com Geanfranco. “Isso é um trabalho que a gente vem fazendo na Poli desde 2016. O nosso foco era ser campeão paulista. Então, em 2017, a gente alcançou esse objetivo e aí manteve os trabalhos para 2018”, destacou.

Ele ainda citou que, neste ano, a equipe contratou jogadores da seleção brasileira. “Com isso, aumentou a qualidade do time, a força do time. Então, a gente consegue desenvolver um trabalho melhor com esses jogadores com bastante experiência”, declarou.

Salvi também ressaltou a importância da preparação realizada pelo time. “A nossa rotina neste ano foi bem complicada, bem puxada. Foram seis meses de treinos toda terça e quinta”, relatou.