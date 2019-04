Americanense muda de categoria visando as Paraolimpíadas

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O triatleta americanense Anderson Roberto Duarte tentará, a partir deste domingo, ingressar no grupo de competidores que vão lutar por vaga nos Jogos Paraolímpicos de Tóquio-2020. O primeiro passo é a disputa da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Sprint, em Maceió (AL).

Até agora, Duarte, deficiente visual, disputava apenas provas no formato Ironman. Elas contam com 3,8 km de natação, 180,2 km de ciclismo e 42,2 km de corrida. Nas Paraolimpíadas, por outro lado, o percurso tem as medidas da categoria Sprint: 750 m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. Então, para ter chance nos Jogos, o americanense precisou migrar de categoria.

No entanto, como não possui um histórico dentro da Sprint, ele só poderá brigar por classificação se estabelecer um índice técnico nas duas primeiras etapas do Brasileiro – a segunda será em 12 de maio, no Rio de Janeiro.

“Tenho de ‘mandar bala’ nessas duas provas”, comenta o atleta de 39 anos, que pretende completar as provas em até 1h10min. “Aí vou ficar entre os 12 do mundo”, aposta.

SELETIVA. Caso consiga os resultados exigidos pela CBTri (Confederação Brasileira de Triathlon), Duarte entrará na equipe brasileira paraolímpica, o que possibilitaria sua participação no processo classificatório para Tóquio-2020.

A seletiva vai começar em junho, quando determinadas competições de Sprint passarão a valer pontos para um ranking mundial em que apenas os 30 melhores se classificam para os Jogos.

O treinador do americanense, Glauber Correa, acredita que Duarte precisa disputar de quatro a seis provas para ir às Paraolimpíadas. “Às vezes até menos, se você tiver um ótimo resultado nelas”, afirma o técnico, que mora na Austrália e trabalha com o atleta à distância. Além de Correa, Duarte também conta com o apoio do guia Ranieri Marconi nas competições.