Americana Weavers estreia com vitória no Paulista

O Americana Weavers largou com o pé direito no Campeonato Paulista de Flag 2019, modalidade derivada do futebol americano. Em Engenheiro Coelho, fez 28 a 6 em cima da Ponte Preta Gorilas, de Vinhedo.

A construção do placar teve três touchdowns de passe e um corrido. “Ganhamos bem. Uma larga vantagem sobre um time experiente”, comentou o presidente do Weavers, Rafael Camargo.

O time está na conferência Caipira, na divisão Sul, ao lado de Ducks Football (Cerquilho), Cane Cutters (Piracicaba) e Salto Dark Rovers (Salto).

A rodada inaugural ainda teve: Barretos Bulls 2 x 0 Indaiatuba Alpacas; e Unasp Roosters 30 x 0 Salto Dark Wolves. O próximo duelo dos americanenses será dia 5 de maio, em Cerquilho, contra a Unicamp, às 8h30.

No Paulista de Flag, os times são divididos de maneira semelhante à NFL, a principal liga norte-americana: duas conferências com quatro grupos de quatro ou cinco times cada.

Em 2018, o Weavers não conseguiu a classificação para os playoffs do Paulista, terminando a fase de grupos em 9° lugar após perder a vaga para Ducks Football nos critérios de desempate.